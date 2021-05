Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18 maggio la manifestazione dei braccianti per incontrare Draghi. Una rete di Agorà, un’assemblea in autunno. E poi un nuovo modello: «Ci candiremo alle elezioni». Colloquio con il sindacalista Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18 maggio la manifestazione dei braccianti per incontrare Draghi. Una rete di Agorà, un’assemblea in autunno. E poi un nuovo modello: «Ci candiremo alle elezioni». Colloquio con il sindacalista

Advertising

baiasilente : @massiacerbo @lapalisse6 @silvia_sb_ @welikeduel Passa lì per caso? Si sono comportati con identica comprensione co… - Roberta95919801 : @welikeduel Chissà che ne pensa Aboubakar Soumahoro dell'Angelini pensiero... - tax_tweet : Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» - Pie16281672 : @NienteQ @joelmodena @GiorgiaMeloni Ed attenzione...col ' pippolo' che la passata di pummarola la paghi meno di un… - the_mindflayer : RT @espressonline: Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» -