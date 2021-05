Uomini e Donne, oggi la scelta di Massimiliano: tutti gli spoiler (Di giovedì 13 maggio 2021) Cresce l’ansia tra i fan di Uomini e Donne. oggi, giovedì 13 maggio, andrà finalmente in onda su Canale 5 la scelta di Massimiliano Mollicone e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Il tronista ha già deciso con quale corteggiatrice proseguire il suo percorso ricco di emozioni visto che si tratta di una puntata registrata. Proprio per questo vi daremo tutte le anticipazioni del caso quindi occhio agli spoiler. Sappiamo bene che Massimiliano ha eliminato Federica e quindi alla sua corte sono rimaste Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. La scelta di Mollicone si è concentrata proprio su una delle due corteggiatrici e l’emozione è stata tangibile. Che cosa vedremo in questa puntata di Uomini e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Cresce l’ansia tra i fan di, giovedì 13 maggio, andrà finalmente in onda su Canale 5 ladiMollicone e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Il tronista ha già deciso con quale corteggiatrice proseguire il suo percorso ricco di emozioni visto che si tratta di una puntata registrata. Proprio per questo vi daremo tutte le anticipazioni del caso quindi occhio agli. Sappiamo bene cheha eliminato Federica e quindi alla sua corte sono rimaste Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Ladi Mollicone si è concentrata proprio su una delle due corteggiatrici e l’emozione è stata tangibile. Che cosa vedremo in questa puntata die ...

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - hamartithia : Adoro come fanno di tutto per andare ad insegnare alle donne cosa devono fare del proprio corpo Perché allora gli… - diegomeloni : RT @LaFionda2020: L'INDUSTRIA DEL NEGAZIONISMO SELETTIVO DELLA VIOLENZA Un report OMS sulla violenza di genere offre ai media un nuovo all… -