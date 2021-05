‘Solo’: la vita e la tragica fine di Giacomo Matteotti, politico coraggioso e tenace (Di giovedì 13 maggio 2021) Mio padre, abruzzese di nascita, partecipò come volontario, a 18 anni, alla Grande Guerra. Dopo la guerra si laureò in legge (i professori erano molto comprensivi con gli studenti reduci) a Milano, dove iniziò la sua professione di avvocato. La sera, come tanti giovani socialisti, andava a casa di Filippo Turati, dove Anna Kuliscioff lo accoglieva chiamandolo “l’avvocatino”, perché era non molto alto e magrissimo. Con mio padre, tanti altri giovani, fra cui Antonio Greppi, che sarà “il suo sindaco” quando, già comandante della Brigata Maiella, Medaglia d’Oro al Valor Militare, tornerà a Milano, nel gennaio del 1946, come prefetto della Liberazione. Anche per questo precedente, mi commosse – quando, da studente universitario diedi vita al “Circolo Cinematografico Aldo Vergano” – di trovarmi sotto la guida di un gruppo di socialisti già affermati in politica, fra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Mio padre, abruzzese di nascita, partecipò come volontario, a 18 anni, alla Grande Guerra. Dopo la guerra si laureò in legge (i professori erano molto comprensivi con gli studenti reduci) a Milano, dove iniziò la sua professione di avvocato. La sera, come tanti giovani socialisti, andava a casa di Filippo Turati, dove Anna Kuliscioff lo accoglieva chiamandolo “l’avvocatino”, perché era non molto alto e magrissimo. Con mio padre, tanti altri giovani, fra cui Antonio Greppi, che sarà “il suo sindaco” quando, già comandante della Brigata Maiella, Medaglia d’Oro al Valor Militare, tornerà a Milano, nel gennaio del 1946, come prefetto della Liberazione. Anche per questo precedente, mi commosse – quando, da studente universitario diedial “Circolo Cinematografico Aldo Vergano” – di trovarmi sotto la guida di un gruppo di socialisti già affermati in politica, fra cui ...

