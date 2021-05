Sequestrate nel Nolano 130 pasticche di Yaba, la “droga della pazzia”. In manette 30enne del Bangladesh (Di giovedì 13 maggio 2021) I Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine, trovando in suo possesso 130 pasticche di Yaba, detta “la droga della pazzia”, stupefacente molto diffuso in Asia, in particolare in Bangladesh e in Thailandia. Si tratta di una droga ritenuta particolarmente pericolosa perché induce gli assuntori a gesti violenti. La droga è stata trovata dai Carabinieri nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, durante la quale sono stati trovati e sequestrati anche 90 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) I Carabinieristazione di Palma Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio undel, già noto alle forze dell’ordine, trovando in suo possesso 130di, detta “la”, stupefacente molto diffuso in Asia, in particolare ine in Thailandia. Si tratta di unaritenuta particolarmente pericolosa perché induce gli assuntori a gesti violenti. Laè stata trovata dai Carabinieri nel corsoperquisizione dell’abitazione dell’uomo, durante la quale sono stati trovati e sequestrati anche 90 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento...

Provinciagranda : Perquisizioni nelle case dei #cacciatori e armi custodite in modo non regolare: ci sono 5 denunciati, 15 fucili e 1… - mrcfsn : RT @mattinodinapoli: Sequestrate nel Napoletano 130 pasticche di yaba, la droga della pazzia - mayabug2 : Ma come si fa a comprare sta roba e prenderla soprattutto? ???? Sequestrate nel Napoletano 130 pasticchedi yaba, l… - mattinodinapoli : Sequestrate nel Napoletano 130 pasticche di yaba, la droga della pazzia - ZFab68 : @mgabrielladavid Possibile che sei così stupida o in malafede da non capire che si riferiscono alle navi sequestrat… -