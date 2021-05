Semifinali playoff Serie B 2020/2021: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per le Semifinali dei playoff di Serie B 2020/2021. Dopo la disputa del turno preliminare, Monza e Lecce andranno a conoscere le proprie rivali nelle sfide su andata e ritorno che regalano il pass per la finale. Si giocherà il ritorno in casa delle teste di Serie che entrano in scena proprio ora, che potranno anche superare il turno con due pareggi o con una somma di gol pari tra andata e ritorno. Si gioca lunedì 17 e giovedì 20 maggio. Andiamo dunque a scoprire il tabellone e gli accoppiamenti. tabellone Semifinali Andata Venezia o Chievo vs Lecce Cittadella vs Monza Ritorno Lecce vs Venezia o Chievo Monza vs Cittadella o Brescia SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per ledeidi. Dopo la disputa del turno preliminare, Monza e Lecce andranno a conoscere le proprie rivali nelle sfide su andata e ritorno che regalano il pass per la finale. Si giocherà il ritorno in casa delle teste diche entrano in scena proprio ora, che potranno anche superare il turno con due pareggi o con una somma di gol pari tra andata e ritorno. Si gioca lunedì 17 e giovedì 20 maggio. Andiamo dunque a scoprire ile gliAndata Venezia o Chievo vs Lecce Cittadella vs Monza Ritorno Lecce vs Venezia o Chievo Monza vs Cittadella o Brescia SportFace.

