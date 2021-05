San Giovanni Bianco | auto piomba nel supermercato | danni | ma nessun ferito

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tanta paura, ma. Nel primo pomeriggio di giovedì 13 maggio, un’Bmw ha sfondato la vetrina delConad di via Boselli 36 a San. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San, per verificare la dinamica dell’incidente.

L’, per cause ancora da accertare, non ha fermato la propria corsa ed ha distrutto le porte scorrevoli presenti all’ingresso. Dalle primissime ricostruzioni, pare che la donna al volante, convinta che l’fosse spenta, abbia accelerato causando l’incidente. La foto sta facendo il giro dei social.