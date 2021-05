Salernitana " Cercasi presidente per andare in Serie A (Di giovedì 13 maggio 2021) ... per all'incirca 30 milioni, tutto il pacchetto azionario della Salernitana e, rispondendo ai microfoni del Fatto quotidiano, rassicura il rispetto delle norme: " Cedere quote della società? ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 maggio 2021) ... per all'incirca 30 milioni, tutto il pacchetto azionario dellae, rispondendo ai microfoni del Fatto quotidiano, rassicura il rispetto delle norme: " Cedere quote della società? ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Cercasi Salernitana " Cercasi presidente per andare in Serie A Gravina Lo scontro tra il presidente della Lazio/Salernitana e la FIGC sono dettate dalle parole di Gravina. Infatti, il presidente federale ha voluto lanciare il suo messaggio di non tolleranza a ...

Diretta/ Entella Vicenza (risultato finale 1 - 2): decide Cappelletti, Virtus in C ... classifica/ Tripla sconfitta di Empoli, Lecce e Salernitana! DIRETTA ENTELLA VICENZA STREAMING ... Reazione cercasi per due squadre che stanno vivendo un momento di certo non brillante, pur in una ...

Salernitana, Lotito cerca acquirenti: rispuntano i Della Valle Andrea e Diego Della Valle tornano nel calcio? Da Salerno rilanciano l'ipotesi che la famiglia marchigiana possa essere interessata a rilevare il club neopromosso in Serie A. Già la scorsa estate ci f ...

