Renzi: 'A Roma il miglior candidato è Calenda' (Di giovedì 13 maggio 2021) Carlo Calenda è il candidato sindaco di Matteo Renzi per il Campidoglio. Si ricompone così una squadra che si ricorda molto bene e risalente ai tempi del governo Renzi, quando Calenda era viceministro ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) Carloè ilsindaco di Matteoper il Campidoglio. Si ricompone così una squadra che si ricorda molto bene e risalente ai tempi del governo, quandoera viceministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Roma Renzi: 'A Roma il miglior candidato è Calenda' Lo dice Matteo Renzi a Zapping quando gli viene chiesto se avrebbe sostenuto Nicola Zingaretti se si fosse candidato a Roma.

Governo Draghi, Renzi: "Una benedizione" Renzi ha parlato anche di riforma della giustizia , auspicando che sul tema vi sia un referendum, e delle elezioni amministrative di Roma, indicando in Carlo Calenda il migliore candidato. Il leader ...

**Roma: Renzi, 'Calenda miglior candidato, anche se ci fosse stato Zingaretti'** SardiniaPost Renzi: "A Roma il miglior candidato è Calenda" Lo ha detto il leader di Italia Viva a Zapping quando gli viene chiesto se avrebbe sostenuto Nicola Zingaretti se si fosse candidato a Roma.

