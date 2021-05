Per Lukaku compleanno 'illegale' in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multati tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Non bastava la lite Conte - Lautaro . L'Inter che sfreccia in campionato tradisce anche un certo nervosismo e sfilacciamento da ultimi giorni di scuola. Quattro giocatori nerazzurri infatti nella ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Non bastava la lite Conte - Lautaro . L'Inter che sfreccia in campionato tradisce anche un certo nervosismo e sfilacciamento da ultimi giorni di scuola. Quattro giocatori nerazzurri infatti nella ...

Advertising

Inter : ???? | RRRRRRRROMELUUUUU!!! 90' - #Hakimi devastante in campo aperto, palla per #Lukaku che appoggia in rete! Daaaaa… - capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - EltonLastStarr : RT @MatteDj23: comunque assurdo, i gonzi dichiarano di tifare inter perché per loro una nostra vittoria con la juve sarebbe oro e cosa succ… - Bianca34874951 : RT @capuanogio: #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La pr… -