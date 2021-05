Pedro | ' Felice alla Roma | ora spero di vincere il derby'

(Di giovedì 13 maggio 2021)- Laieri notte è tornata nella capitale dopo la sconfitta per 3 - 1 contro l'Inter di Conte. La squadra giallorossa questo pomeriggio alle 12 è scesa in campo a Trigoria per il consueto ...

L'attaccanteRodriguez è intervenuto ai microfoni del club per parlare della stracittadina ma non ...Queste le sue parole:AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB Quali sono le tue sensazioni in vista del tderby? Sono veramentedi essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il ...Quali sono le tue sensazioni in vista del derby? "Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni ...ROMA PEDRO – Pedro ha disputato un match di PES insieme al Pro Player della Roma Emiliano Spinelli, il quale nel mentre ha posto alcune domande al giocatore ex Chelsea e Barça riguardo al derby di sab ...