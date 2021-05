Moody’s | Recovery essenziale per sanità italiana visto invecchiamento popolazione e austerità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – La capacità di assorbire e utilizzare i fondi europei in arrivo per la ripartenza post-pandemia saràper le regioni italiane nel campo della. Anni die il progressivodellametteranno altrimenti sotto pressione il sistema sanitario italiano, afferma oggi un nuovo rapporto dell’agenzia di rating. L’dellaporterà a un incremento della spesa sanitaria delle regioni italiane del 13% e del 18% in Spagna entro il 2035, affermaInvestors Service, sottolineando che la capacità di impiego dei fondi Next Generation EU sarà la chiave per la qualità creditizia delle regioni italiane. La pandemia ha evidenziato livelli relativamente bassi ...