Monreale | “Mia nonna ha perso il borsello con la pensione” | appello per la restituzione

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una donna haunche conteneva parte della suae scatta l’della famiglia per la. È Ilenia che scrive e che faalla comunitàse affinché chi dovesse trovarlo, lo restituisca. “Miaha smarrito in zona mercatino / fattoria un portafoglio contenente quello che le è rimasto delladi questo mese, se qualchena onesta dovesse ritrovarlo potrebbe contattarmi? Sappiamo che è un periodo difficile per tutti”. Questo il messaggio che la nipote della donna inoltra sui social. Si chiede un gesto di altruismo. Chi dovesse trovarlo può contattare le forze dell’ordine, Carabinieri e polizia municipale, per la. ...