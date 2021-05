Marano, droga venduta davanti alla chiesa: diversi arresti nella notte (Di giovedì 13 maggio 2021) diversi arresti nella notte di Marano, per fermare lo spaccio di droga venduta anche davanti alla chiesa. L’operazione dei carabinieri nel napoletano. Le immagini dei carabinieri dalle telecamere di sicurezza (via screenshot)Continuano le operazioni dei carabinieri per fermare il traffico di droga, con i militari che sono entrati in azione a Marano di Napoli. Dopo mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno smantellato due piazze di spaccio nella provincia napoletana. Infatti la prima piazza di vendita si trovava davanti ad una chiesa, mentre invece la seconda davanti ad un’enoteca. Gli spacciatori, però, usavano ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021)di, per fermare lo spaccio dianche. L’operazione dei carabinieri nel napoletano. Le immagini dei carabinieri dalle telecamere di sicurezza (via screenshot)Continuano le operazioni dei carabinieri per fermare il traffico di, con i militari che sono entrati in azione adi Napoli. Dopo mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno smantellato due piazze di spaccioprovincia napoletana. Infatti la prima piazza di vendita si trovavaad una, mentre invece la secondaad un’enoteca. Gli spacciatori, però, usavano ...

