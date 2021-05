LIVE Virtus Bologna-Treviso 61-52, Serie A basket in DIRETTA: +9 in favore delle V Nere a metà terzo quarto (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-52 Pajola pesca Gamble che realizza anticipando la sirena dei 24. 61-52 Penetrazione di Abass che rischia il fallo ma riesce a scaricare per la tripla di Pajola, time out per un nervoso Menetti. 58-52 SOKOLOWSKI DA TRE. 58-49 TRIPLA di Ricci, 6’19” per chiudere il terzo quarto, 1-1 i falli. 55-49 Assist di Russell per Mekowulu. 55-47 Piazzato di Ricci, 7’00” sul cronometro. 53-47 2/2 Gamble. Mekowulu manda in lunetta Gamble, secondo personale per il nigeriano di Treviso. 51-47 2/2 Russell, 8’18” da giocare nel terzo quarto. Fallo di Markovic che manda in lunetta Russell. 51-45 TRIPLA di Abass. 48-45 Mekowulu si appoggia al ferro portando Treviso ad un solo possesso di svantaggio in apertura di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-52 Pajola pesca Gamble che realizza anticipando la sirena dei 24. 61-52 Penetrazione di Abass che rischia il fallo ma riesce a scaricare per la tripla di Pajola, time out per un nervoso Menetti. 58-52 SOKOLOWSKI DA TRE. 58-49 TRIPLA di Ricci, 6’19” per chiudere il, 1-1 i falli. 55-49 Assist di Russell per Mekowulu. 55-47 Piazzato di Ricci, 7’00” sul cronometro. 53-47 2/2 Gamble. Mekowulu manda in lunetta Gamble, secondo personale per il nigeriano di. 51-47 2/2 Russell, 8’18” da giocare nel. Fallo di Markovic che manda in lunetta Russell. 51-45 TRIPLA di Abass. 48-45 Mekowulu si appoggia al ferro portandoad un solo possesso di svantaggio in apertura di ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Treviso 36-29 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredo a metà secondo quarto - #Virtus #Bologna… - Eurosport_IT : Sokolowski prima recupera, poi vola a schiacciare! ???? Virtus Segafredo Bologna - De' Longhi Treviso è LIVE su Euro… - PianetaBasketIT : Luke Maye e Gary Browne guidano l'@AquilaBasketTN ai Playoff: battuta la Virtus Bologna #LBASerieA - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 68-72 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #68-72 #Serie - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 47-50 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #47-50 #Serie -