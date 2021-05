Libro Di Battista: ‘perso treni e soffro solitudine, ma non sacrifico idee per tornaconto’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Ho quarantadue anni. Non sono più un ragazzo. Mi sono passati davanti già parecchi treni. Alcuni non li ho presi per mia scelta, altri perché le mie idee mi hanno costretto a restar sulla banchina. Anche se una parte di me voleva afferrarli al volo, perché non sempre il rispetto dei propri convincimenti va di pari passo con la serenità. Quando sono riuscito a comportarmi in modo coerente alle mie idee, ho provato senz’altro soddisfazione. Ma la soddisfazione passa in fretta e lascia spazio alla solitudine. Mi sento solo, mi ci sento da quando è scomparsa la mia adorata mamma, da quando in una trincea che credevo affollata sono rimaste solo alcune vecchie vettovaglie, da quando ho scelto seguendo i miei ideali. Credo che l’essere umano, e in particolare chi fa politica, ceda spesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Ho quarantadue anni. Non sono più un ragazzo. Mi sono passati davanti già parecchi. Alcuni non li ho presi per mia scelta, altri perché le miemi hanno costretto a restar sulla banchina. Anche se una parte di me voleva afferrarli al volo, perché non sempre il rispetto dei propri convincimenti va di pari passo con la serenità. Quando sono riuscito a comportarmi in modo coerente alle mie, ho provato senz’altro soddisfazione. Ma la soddisfazione passa in fretta e lascia spazio alla. Mi sento solo, mi ci sento da quando è scomparsa la mia adorata mamma, da quando in una trincea che credevo affollata sono rimaste solo alcune vecchie vettovaglie, da quando ho scelto seguendo i miei ideali. Credo che l’essere umano, e in particolare chi fa politica, ceda spesso ...

