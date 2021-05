La guerra tra Israele e i palestinesi | oggi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il quarto giorno di. Poco prima della mezzanotte e mezza (le 23.20 in Italia) l’esercito israeliano annuncia su Twitter l'attacco via terra di Gaza

Dall'inizio dell'escalation militareHamas, il movimento islamista armato che governa la Striscia di Gaza, e Israele, lunedì sera, circa 1.500 razzi sono stati lanciati dall'enclave palestinese ...Dopo la SecondaMondiale, la Coppa di Germania (Ovest) tornò nel 1953 e da allora è ... per averlo i bavaresi hanno pagato una ricca penale, il giovanissimo tecnico emergentei più ...Di Matteo Galasso Per la prima volta dal 2014, le sirene anti-missili e la corsa ai bunker sembrano aver riacceso un conflitto che mai si è spento del tutto, fin dalla proclamazione dello Stato di Isr ...Per il presidente Joe Biden si tratta di una "esacalation esagerata", ma il segretario di Stato Blinken ribadisce che "Israele ha il diritto di difendersi" ...