Jacobs sfreccia sui 100 a Savona, nuovo record italiano in 9?95 (Di giovedì 13 maggio 2021) Savona (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è l'italiano più veloce di sempre. Alle 16.50, sulla pista di Savona dov'era in programma il Memorial Ottolia, lo sprinter delle Fiamme Oro, allenato da Paolo Camossi, diventa il miglior velocista azzurro di ogni epoca nei 100 metri: 9?95 il crono stabilito in batteria, che cancella il precedente primato italiano che Filippo Tortu – costretto a dare forfait nei giorni scorsi per un affaticamento muscolare che si porta dietro dai Mondiali di staffetta – aveva stabilito a Madrid nel giugno 2018 con 9?99. Il campione europeo indoor dei 60, il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi, conferma così gli evidenti progressi mostrati nella prima parte dell'anno al coperto. "Dopo le indoor e la frazione corsa ai Mondiali di staffette, sapevo di essere in forma –

