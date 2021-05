Internazionali d’Italia, impresa Sonego: Thiem battuto e quarti di finale conquistati. Berrettini eliminato (Di giovedì 13 maggio 2021) Internazionali d’Italia, i risultati di giovedì 13 maggio. Berrettini eliminato agli ottavi di finale. Ai quarti Sonego. ROMA – Internazionali d’Italia, i risultati di giovedì 13 maggio. Nel primo match degli italiani Berrettini non riesce ad ottenere il pass per i quarti di finale perdendo in due set contro il greco Tsitsipas. Nell’ultima sfida di giornata Sonego riesce nell’impresa di battere in tre set il numero 4 di Dominic Thiem ed ora ai quarti di finale dovrà scontrarsi contro il russo Rublev. Internazionali d’Italia, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021), i risultati di giovedì 13 maggio.agli ottavi di. Ai. ROMA –, i risultati di giovedì 13 maggio. Nel primo match degli italianinon riesce ad ottenere il pass per idiperdendo in due set contro il greco Tsitsipas. Nell’ultima sfida di giornatariesce nell’di battere in tre set il numero 4 di Dominiced ora aididovrà scontrarsi contro il russo Rublev., ...

