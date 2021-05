I risultati di Eredivisie e la classifica | Den Haag e Venlo retrocesse

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si è giocato il penultimo turno dell’, sono arrivati altri verdetti che riguardano il campionato olandese. Dopo la vittoria del campionato dell’Ajax sono state decise le due: si tratta di Denche hanno perso rispettivamente contro Willem II e Ajax. Il distacco ad una giornata dal termine è di quattro e cinque punti. Al terzo posto l’Az che si conferma dopo il pareggio contro il Groningen, in zona Conference League tanti pareggi e bagarre bellissima dal quinto all’ottavo posto. Tutti ii oggi e come cambia la. Idella 33^ giornata diAjax-3-1 Den-Willem II 1-4 FcEmmen-Heerenveen 3-1 Groningen-Alkmaar 0-0 Heracles-Feyenoord ...

Advertising

CalcioWeb : #Eredivisie: tutti i risultati e come cambia la classifica -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Eredivisie

TUTTO mercato WEB

I padroni di casa hanno a disposizione duesu tre, in caso di parità durante i tempi ...- DAZN 04.00 Atletico Nacional - Nacional (Copa Libertadores) - DAZN 14.30 Ajax - VVV Venlo ()...Un match anche in Premier League edmentre in Italia si parte alle 18.30 con Roma - ... Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti iin tempo reale della giornata, diamo spazio ...Guarda Eredivisie event: FC Emmen - sc Heerenveen live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Guarda Eredivisie event: ADO Den Haag - Willem II live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.