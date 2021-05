Giorgia Palmas in bianco ma non tradizionale | il look da sposa alle nozze segrete con Filippo Magnini

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Abbiamo detto sì”:hanno sorpreso tutti annunciando via Instagram di essersiti. Da tempo avevano rivelato l’intenzione di diventare marito e moglie e avevano anche pianificato le loro. Poi però l’emergenza sanitaria ha costretto la ex Velina di Striscia la Notizia e il campione di nuoto, che nel frattempo sono diventati genitori della piccola Mia, a rimandare la cerimonia a data da destinarsi. Più volte i due hanno ribadito di volersire entro il 2021, subito dopo la nascita della figlia, ma allo stesso tempo hanno sempre evitato di fissare, almeno pubblicamente, una nuova data. Che invece ora, tra lo stupore di tutti, è arrivata dopo i festeggiamenti per il battesimo della loro bambina....

Una cerimonia civile e privatissima, con gli affetti più stretti, in attesa della liturgia in chiesa e di un festeggiamento più partecipato: sono state queste le nozze die Filippo Magnini , avvenute ieri nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale, a Milano. La coppia ha annunciato il sì via social, condividendo una foto in bianco e nero dopo essere stati ...Di mariaritagagliardi - 13/05/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsAppe Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto.e Filippo Magnini sono diventati marito e moglie. L'ex Velina ed il nuotatore si sono sposati ieri in gran segreto a ...Hanno coronato il loro amore attraverso una cerimonia nuziale a sorpresa e riservata a pochi intimi e così Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pronunciato il loro ‘sì’. La ...Il messaggio social: “Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine..."., ...