Flachi: “Insigne il più forte in Italia, ti fa vincere le partite da solo. Gattuso uomo giusto per la Fiorentina” (Di giovedì 13 maggio 2021) “I ragazzi delle giovanili hanno pochi valori e pensano a loro stessi. I social distraggono, e le società pensano più alle aziende. Mancano più figure di campo, come ex calciatori, che guidino i ragazzi nella crescita“. Queste le parole di Francesco Flachi, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Sampdoria, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. “Gattuso alla Fiorentina? Le voci ci sono, non è ancora definito il tutto ma penso che sarà lui il prossimo allenatore viola. Rino è un gladiatore, sa fare gruppo, una persona che sa toccare i tasti giusti per far esaltare le caratteristiche di ogni giocatore. Persona corretta, e ai calciatori piace così. È l’uomo giusto per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) “I ragazzi delle giovanili hanno pochi valori e pensano a loro stessi. I social distraggono, e le società pensano più alle aziende. Mancano più figure di campo, come ex calciatori, che guidino i ragazzi nella crescita“. Queste le parole di Francesco, ex calciatore, fra le tante, die Sampdoria, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. “alla? Le voci ci sono, non è ancora definito il tutto ma penso che sarà lui il prossimo allenatore viola. Rino è un gladiatore, sa fare gruppo, una persona che sa toccare i tasti giusti per far esaltare le caratteristiche di ogni giocatore. Persona corretta, e ai calciatori piace così. È l’per ...

Advertising

zazoomblog : Flachi: “Insigne il più forte in Italia ti fa vincere le partite da solo. Gattuso uomo giusto per la Fiorentina” -… - MondoNapoli : Flachi: 'Insigne ti fa vincere le partite da solo, è il migliore in Italia' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Flachi: 'Gattuso sarebbe l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina, Insigne? Calciatore completo' https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Flachi: 'Gattuso sarebbe l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina, Insigne? Calciatore completo' https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Flachi: 'Gattuso sarebbe l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina, Insigne? Calciatore completo' https://… -