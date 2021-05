Dl Covid | Brunetta | “Sblocchiamo migliaia di posti nella PA Vince il merito”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “È il primo passo per la rivoluzione del reclutamentoPubblica amministrazione”. Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, per l‘approvazione in Aula al Senato del decreto legge(44/2021) che all’articolo 10 sblocca e riforma i concorsi pubblici. “Niente più carta e penna, a regime una sola prova scritta digitale, ma in presenza, e una prova orale – ha spiegato, entrando nei dettagli della riforma –. Valutazione iniziale dei titoli di studio per le figure ad alta specializzazione tecnica, nel segno della corrispondenza ragionevole tra richiesta dell’amministrazione e livello del posto messo a bando. Un principio che era già nelle intenzioni della norma, come avevo chiarito in audizione il 27 aprile. Basta con le ...