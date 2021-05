Ddl Zan, i senatori del Pd furenti con Letta: per fare un favore a Fedez scontentiamo le femministe (Di giovedì 13 maggio 2021) Scoppia il caos tra Letta e i senatori Pd sul Ddl Zan. L’ultimo pomo della discordia, che scoperchia definitivamente il vaso di Pandora del disegno di legge sulla transomofobia è quello che il neo segretario di Largo del Nazareno lancia sul dibattito infuocato per non scontentare i vip pro Lgbt, che hanno scatenato sul tema una vera campagna di propaganda sui social. Un seme della discordia innestato dalla proposta Zan e che Letta ha innaffiato dichiarando: «Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge così com’è. Non ci sono più le condizioni politiche per un terzo passaggio parlamentare». Una richiesta che il segretario dem ha avanzato perentoriamente giusto ieri, nel corso dell’assemblea dei senatori Pd. Intanto, cattolici e detrattori del controverso Ddl si mobilitano, dandosi appuntamento in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Scoppia il caos trae iPd sul Ddl Zan. L’ultimo pomo della discordia, che scoperchia definitivamente il vaso di Pandora del disegno di legge sulla transomofobia è quello che il neo segretario di Largo del Nazareno lancia sul dibattito infuocato per non scontentare i vip pro Lgbt, che hanno scatenato sul tema una vera campagna di propaganda sui social. Un seme della discordia innestato dalla proposta Zan e cheha innaffiato dichiarando: «Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge così com’è. Non ci sono più le condizioni politiche per un terzo passaggio parlamentare». Una richiesta che il segretario dem ha avanzato perentoriamente giusto ieri, nel corso dell’assemblea deiPd. Intanto, cattolici e detrattori del controverso Ddl si mobilitano, dandosi appuntamento in ...

