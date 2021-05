DayDreamer, anticipazioni oggi 13 maggio: Ayca salva la Fikri (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 13 maggio 2021 di DayDreamer – Le Ali del Sogno. L’idea di Sanem di coinvolgere Selim si rivela un fallimento, ma c’è Ayca che salverà la situazione. Sanem è furiosa: l’interesse di Can per la giovane è palese. DayDreamer va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 16.40. Scopriamo le anticipazioni. L’dea di Sanem di coinvolgere Selim è un disastro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 13 maggio 2021)della puntata di giovedì 132021 di– Le Ali del Sogno. L’idea di Sanem di coinvolgere Selim si rivela un fallimento, ma c’èche salverà la situazione. Sanem è furiosa: l’interesse di Can per la giovane è palese.va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 16.40. Scopriamo le. L’dea di Sanem di coinvolgere Selim è un disastro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Can raggiunge Sanem al mare, poi la porta su un’isola deserta con una moto d’acqua - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 12 maggio: Sanem mette tutti in pericolo - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 13 maggio: nuovi problemi per Sanem - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021: La Fikri Harika di nuovo sull'orlo del fallimento! -