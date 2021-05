Crotone - Verona 2 - 1 | Ounas e Messias firmano la vittoria dei calabresi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilospita allo stadio Ezio Scida ilnel posticipo del turno infrasettimanale della 36esima giornata di Serie A . In un match che ha poco da dire ai fini della classifica, isi ...

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - zazoomblog : Crotone Verona 2-1: gli Squali salvano l'onore e scavalcano il Parma gialloblù deludenti - #Crotone #Verona… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Serie A: Crotone-Verona 2-1: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Crotone batte Verona 2-1 (1-0) nel posticipo… - Italpress : Prova d'orgoglio per il Crotone, battuto 2-1 il Verona

2 - 1, rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica Primo tempo Cosmi e Juric scelgono entrambi la difesa a tre. Ilschiera in avanti il tandem Ounas - Simy, il...Unorgoglioso batte ile non è più ultimo il classifica: superato il Parma. Allo Scida la squadra di Cosmi s'impone 2 - 1 su quella di Juric . Decidono Ounas dopo 76 secondi (è il gol più ...Assist Fantacalcio Crotone-Verona 36^ giornata: vuoi sapere quali passaggi decisivi sono stati convalidati? Clicca qui per scoprire quelli ufficiali.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.