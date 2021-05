Covid, report Gimbe: in un mese quasi dimezzati i ricoveri. Così l'Rt ospedaliero può far riaprire l'Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) I trend sono in riduzione in tutte le Regioni, ma sale leggermente l'Rt medio calcolato dall'Iss sui sintomatici a 14 giorni. In un mese quasi dimezzati i ricoveri, resta il nodo vaccini over 60 Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) I trend sono in riduzione in tutte le Regioni, ma sale leggermente l'Rt medio calcolato dall'Iss sui sintomatici a 14 giorni. In un, resta il nodo vaccini over 60

Advertising

fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - istsupsan : #covid ?? Età mediana al decesso mai così bassa da marzo 2020, 7??7?? anni. Questo, insieme all’andamento ??di incide… - f_profili : RT @vittoriosimeon: @AIEpidemiologia Aggiornamento al 02 Maggio del report a cura del Gruppo di Lavoro AIE – Sorveglianza Incidenza COVID-… - mircovic77 : Ma guarda sti Vaccini oh Covid, report Gimbe: in un mese quasi dimezzati i ricoveri. Così l'Rt ospedaliero può far… - Loredanataberl1 : RT @repubblica: Covid, report Gimbe: in un mese quasi dimezzati i ricoveri. Così l'Rt ospedaliero può far riaprire l'Italia -