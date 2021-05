Cosmi sul futuro: “Mi merito la Serie A, sono convinto che questo sia il mio campionato” (Di giovedì 13 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Serse Cosmi ha parlato del suo furturo: “Non volevo dimostrare niente agli altri, ma a me stesso che potevo meritare questo campionato. Mi sento dentro la Serie A e sono straconvinto che questo sia il mio campionato. Dopo quest’annata posso dire di meritarmi la Serie A”. Foto: Twitter ufficiale Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Serseha parlato del suo furturo: “Non volevo dimostrare niente agli altri, ma a me stesso che potevo meritare. Mi sento dentro laA estrachesia il mio. Dopo quest’annata posso dire di meritarmi laA”. Foto: Twitter ufficiale Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioPillole : #Cosmi commenta la vittoria del #Crotone sul #Verona. - romanewseu : #Cosmi torna sul ko con la Roma: “Brutta sconfitta per società e tifosi” - Stidolf1 : @AlessioBuzzanca @SabrinSabry Voci alimentate da una firma che non c'è, che non arriva, é chiaro che se ne parli, n… - maronusielni : @prohaska83 @RealHumanBean_7 Bah,avete preso uno dei 10 migliori allenatori della storia del calcio per risultati,c… - siamo_la_Roma : ?? MATCH DAY - @OfficialASRoma vs @FcCrotoneOff ?? Le scelte di #Fonseca e #Cosmi ???? Tutte le info sul match dell’O… -