Corrado Augias: nuova conduzione su Rai 3? (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembrerebbe che dopo il successo avuto con “Città segrete” condotto da Corrado Augias, Rai 3 stia pensando di proporre all’86enne giornalista un nuovo programma. Di cosa si tratta? Cosa ha in mente Rai 3? Il successo che ha avuto Corrado Augias con “Città segrete” conquistando il 10% di share ha dato da pensare all’emittente. È per questo motivo che Rai 3 sta pensando di proporre all’86enne giornalista e scrittore la conduzione di un nuovo programma nella fascia pomeridiana della domenica. Più precisamente dalle 16:45 che segue “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata per commentare le notizie della settimana. Nel nuovo programma, Corrado Augias dovrebbe soffermarsi sulle notizie d’attualità della settimana appena conclusa. Spazierà in argomenti a 360° dalla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembrerebbe che dopo il successo avuto con “Città segrete” condotto da, Rai 3 stia pensando di proporre all’86enne giornalista un nuovo programma. Di cosa si tratta? Cosa ha in mente Rai 3? Il successo che ha avutocon “Città segrete” conquistando il 10% di share ha dato da pensare all’emittente. È per questo motivo che Rai 3 sta pensando di proporre all’86enne giornalista e scrittore ladi un nuovo programma nella fascia pomeridiana della domenica. Più precisamente dalle 16:45 che segue “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata per commentare le notizie della settimana. Nel nuovo programma,dovrebbe soffermarsi sulle notizie d’attualità della settimana appena conclusa. Spazierà in argomenti a 360° dalla ...

Advertising

zazoomblog : BOOM! Corrado Augias verso la domenica pomeriggio di Rai 3 - #BOOM! #Corrado #Augias #verso - zazoomblog : BOOM! Corrado Augias verso la domenica pomeriggio di Rai 3 - #BOOM! #Corrado #Augias #verso - davidemaggio : BOOM! Corrado Augias verso la domenica pomeriggio di Rai 3 - saywaaad : RT @cesariafra24: “Il limite da non superare non è il politicamente corretto, che è diventato una museruola, il limite da non superare è qu… - michelewadcapo : RT @cesariafra24: “Il limite da non superare non è il politicamente corretto, che è diventato una museruola, il limite da non superare è qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrado Augias Che cosa significa 'politicamente corretto'? La spiegazione di Corrado Augias Che cosa significa 'politicamente corretto'? La spiegazione di Corrado Augias Da Fedez al concerto del Primo Maggio, a Ghali che si batte per il conflitto a Gaza. Corrado Augias, in diretta da Wad, spiega com'è cambiata oggi la comunicazione politica. DI ...

Un Almanacco della Scienza napoleonico Di Napoleone e di Francia parla anche Corrado Augias, che abbiamo incontrato nel Faccia a faccia ; mentre in Altra ricerca si ricorda la mostra sul bicentenario in corso a Roma fino al 31 maggio. ...

Che cosa significa “politicamente corretto”? La spiegazione di Corrado Augias RADIO DEEJAY BOOM! Corrado Augias verso la domenica pomeriggio di Rai 3 Corrado Augias è in odor di promozione. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che per l’86enne giornalista romano Rai 3 sta pensando ad un nuovo spazio nel pomeriggio domenicale, a partire dalle 1 ...

Che cosa significa “politicamente corretto”? La spiegazione di Corrado Augias Da Fedez al concerto del Primo Maggio a Ghali che si batte per il conflitto a Gaza, fino agli artisti che difendono la Legge Zan. Corrado Augias, in diretta da, spiega come sta cambiando la comunicazi ...

Che cosa significa 'politicamente corretto'? La spiegazione diDa Fedez al concerto del Primo Maggio, a Ghali che si batte per il conflitto a Gaza., in diretta da Wad, spiega com'è cambiata oggi la comunicazione politica. DI ...Di Napoleone e di Francia parla anche, che abbiamo incontrato nel Faccia a faccia ; mentre in Altra ricerca si ricorda la mostra sul bicentenario in corso a Roma fino al 31 maggio. ...Corrado Augias è in odor di promozione. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che per l’86enne giornalista romano Rai 3 sta pensando ad un nuovo spazio nel pomeriggio domenicale, a partire dalle 1 ...Da Fedez al concerto del Primo Maggio a Ghali che si batte per il conflitto a Gaza, fino agli artisti che difendono la Legge Zan. Corrado Augias, in diretta da, spiega come sta cambiando la comunicazi ...