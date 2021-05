Conversazioni sul futuro dell’abitare Longhi | opportunità in rete

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021) «Considero la pausa, gli intermittenti lockdown e i coprifuoco come una grande occasione per riflettere. Un modo per nutrire di nuovo il pensiero. Da un momento di difficolta? solitamente nascono opportunita?, come nelle grandi guerre: la storia lo insegna. Mai come oggi ci rendiamo conto di quanto un’abitazione debba darci tranquillita?, essere uno spazio accogliente. Il mio compito e? trovare, assieme ai miei collaboratori e architetti, una risposta, un disegno per queste esigenze per riscoprirsi sempre piu? tailor made», afferma Andrea, Ceo di. Una ricerca che non si e? rivelata un’impresa troppo complicata. Anzi: «Non ci siamo mai fermati, siamo un’azienda sana che, nonostante tutto, non ha avuto grosse ripercussioni negative nel 2020. Da questa crisi vorrei uscissimo tutti piu? saggi, piu? propensi alla collaborazione per ...