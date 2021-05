Civitavecchia | postino in auto investe e uccide un’anziana | 29enne accusato di omicidio stradale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Pubblico Ministero della Procura di, dott. Roberto Savelli, con atto del 30 aprile 2021, ha richiesto il rinvio a giudizio per A. P., 29 anni, di, imputato del reato diper aver investitodi 87 anni, Assunta Mazzetti, anche lei dei posto, spirata dopo più di tre mesi di agonia. Riscontrando la richiesta, il Gip del Tribunale, dott. Giuseppe Coniglio, con decreto del 5 maggio 2021, ha disposto il “giudizio immediato” per l’mobilista, anche se i familiari della vittima, assistiti da Studio3A, dovranno attendere più di un anno per ottenere giustizia: la prima udienza del processo è stata fissata per il 19 maggio 2022, alle ore 9.30, avanti la sezione penale dello stesso tribunale in composizione monocratica. I fatti Il ...