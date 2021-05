Chi è Elisabetta Belloni | da prima donna al vertice della Farnesina e dei Servizi segreti

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 13 maggio 2021)vanta una carriera straordinaria e la sua storia è costellata di successi e onorificenze. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita. Dopo la caduta del Governo Conte, anche il nome diè spuntato tra i possibili ministri al vaglio di Draghi. Sebbene non sia stata nominata MinistroRepubblica, nel maggio 2021 è stata scelta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella come capo deiitaliani, laa riuscirci. Conoscete la sua storia? Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, dalle origini alla carriera, passando per il matrimonio con un uomo dal percorso professionale importante e alcune curiosità. Chi è...