Blitz dei NAS al Quadraro: carenze igieniche e mancata applicazione del piano HACCP, maxi multa a due attività (Di giovedì 13 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro, con la collaborazione del personale specializzato del NAS di Roma, hanno eseguito una serie di accertamenti nei confronti dei minimarket presenti nella zona di competenza. Il bilancio è di 2 commercianti sanzionati: nel primo esercizio sottoposto ad ispezione, i militari hanno riscontrato la mancanza del manuale HACCP e carenze igieniche che hanno comportato per il gestore – un cittadino del Bangladesh di 36 anni – una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000. In un negozio di frutta e verdura, invece, i Carabinieri hanno sanzionato per 2.000 euro il titolare, anche in questo caso un cittadino del Bangladesh di 51 anni, per la mancata applicazione del piano HACCP. Leggi anche: Spacciatrice di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma, con la collaborazione del personale specializzato del NAS di Roma, hanno eseguito una serie di accertamenti nei confronti dei minimarket presenti nella zona di competenza. Il bilancio è di 2 commercianti sanzionati: nel primo esercizio sottoposto ad ispezione, i militari hanno riscontrato la mancanza del manualeche hanno comportato per il gestore – un cittadino del Bangladesh di 36 anni – una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000. In un negozio di frutta e verdura, invece, i Carabinieri hanno sanzionato per 2.000 euro il titolare, anche in questo caso un cittadino del Bangladesh di 51 anni, per ladel. Leggi anche: Spacciatrice di ...

Advertising

CorriereCitta : Blitz dei NAS al Quadraro: carenze igieniche e mancata applicazione del piano HACCP, maxi multa a due attività - gilnar76 : SCANDALO LUKAKU come MCKENNIE e ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GiaPettinelli : Blitz dei carabinieri alla festa di compleanno di Lukaku - infoitsport : Blitz dei carabinieri alla festa di Lukaku. Ecco chi c'era con lui - zazoomblog : Blitz dei carabinieri al compleanno dell’interista Lukaku: in 23 alla festa notturna in hotel anche diversi compagn… -