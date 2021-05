Beach volley | Campionato Italiano 2021 Ecco tutte le tappe! Si parte a Lecce | finale a Caorle

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) La Federha reso note date e sedi del prossimodiche prenderà il via nel week end dall’11 al 13 giugno e si concluderà il 5 settembre acon l’assegnazione del titolo nazionale. Saranno undici complessivamente i tornei in programma, otto di Serie Nazionale e tre di Serie Gold, tra cui ladie la tappa di Bellaria che varrà anche come Coppa Italia. Le tappe di Serie Nazionale distribuiranno punti fondamentale per la classifica del circuito, decisiva quest’anno per l’assegnazione dello scudetto (che non sarà assegnato solo con il risultato della). Gli appuntamenti, distribuiti anch’essi su tutto il territorio, si svolgeranno a(Puglia 11-13 giugno), ...