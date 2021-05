Arabia Saudita: aumentano le pene per i dissidenti (Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo quanto riferito dall’organizzazione per i diritti umani Grant Liberty, la mancanza di sanzioni statunitensi al principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bon Salman, ha portato a un aumento delle pene severe per i prigionieri politici nel Regno. Per Grant Liberty l’amministrazione americana, dopo la pubblicazione del rapporto di Intelligence che affermava la responsabilità del principe Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo quanto riferito dall’organizzazione per i diritti umani Grant Liberty, la mancanza di sanzioni statunitensi al principe ereditario dell’, Mohammad bon Salman, ha portato a un aumento dellesevere per i prigionieri politici nel Regno. Per Grant Liberty l’amministrazione americana, dopo la pubblicazione del rapporto di Intelligence che affermava la responsabilità del principe

ffogvuBIUTVBKwY : RT @KSAembassyIT: Il numero di vaccini #COVID19 somministrati in #ArabiaSaudita ha superato i 10 milioni. Il vaccino è fornito gratuitament… - KSAembassyIT : Il numero di vaccini #COVID19 somministrati in #ArabiaSaudita ha superato i 10 milioni. Il vaccino è fornito gratui… - Teresa12401552 : @marcopalears Marco ma vai a zappare con il tuo padrone il truffatore d Arabia Saudita di rignano - Billa42_ : Arabia Saudita: aumentano le pene per i dissidenti - Snaffer78 : @pitwalk1 @AldoSciara Account troll? 2° 3° 4° account di qualcuno che non si vuole palesare? si ad entrambe le doma… -