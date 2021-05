Analisi del prezzo di Ripple: XRP subisce perdite dopo il selloff di mercato (Di giovedì 13 maggio 2021) Il prezzo di XRP sceso di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, ma si sta lentamente riprendendo dopo aver stabilito un forte supporto sopra $1.2. Il mercato generale delle criptovalute è calato nelle ultime ore, mostrando la maggior parte delle principali criptovalute in perdita di oltre il 10%. XRP ha ottenuto buoni risultati negli ultimi mesi, tuttavia, il mercato si è ribaltato ora, spingendo la criptovaluta in una divergenza ribassista. dopo il calo di ieri, XRP è riuscito a evitare il livello di $1 dopo aver stabilito il supporto nella regione di $1,20. Prospettiva del prezzo XRP Uno sguardo al grafico XRP/USD di 4 ore mostra che la criptovaluta si sta lentamente riprendendo dalle sue recenti perdite. XRP è già in rialzo del 2% rispetto al dollaro ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildi XRP sceso di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, ma si sta lentamente riprendendoaver stabilito un forte supporto sopra $1.2. Ilgenerale delle criptovalute è calato nelle ultime ore, mostrando la maggior parte delle principali criptovalute in perdita di oltre il 10%. XRP ha ottenuto buoni risultati negli ultimi mesi, tuttavia, ilsi è ribaltato ora, spingendo la criptovaluta in una divergenza ribassista.il calo di ieri, XRP è riuscito a evitare il livello di $1aver stabilito il supporto nella regione di $1,20. Prospettiva delXRP Uno sguardo al grafico XRP/USD di 4 ore mostra che la criptovaluta si sta lentamente riprendendo dalle sue recenti. XRP è già in rialzo del 2% rispetto al dollaro ...

Advertising

NicolaPorro : Un’analisi giuridica di @pbecchi e Giuseppe Palma: perché il reato di vilipendio al capo dello Stato va abrogato ?? - CottarelliCPI : Il 40% del PNRR andrà al Mezzogiorno, una quota molto maggiore di quella del Sud su popolazione (34%) e Pil (22%).… - La7tv : #omnibus L'analisi punto per punto del #DDLZan con il Costituzionalista Alfonso Celotto e Alessandro Zan: 'Non fare… - newsAIS : LE FORME DELLA DUALIZZAZIONE E IL LORO CAMBIAMENTO, UN’ANALISI COMPARATA Roberto Rizza, Andrea Ciarini e Alessio Be… - fisco24_info : Industria: Lombardia in ripresa (+0,2%), artigianato (-2,2%): Analisi del primo trimestre di Unioncamere e Confindu… -