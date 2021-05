Torino | il finto nipote chiede soldi per la mamma malata La vittima sta al gioco e fa denunciare una donna

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Di persona o al telefono, anche in tempi di pandemia non smettono di verificarsi episodi di truffe ai danni di persone anziane . Lunedì mattina, 10 maggio 2021, nel rione Pozzo Strada, una...

Advertising

liliaragnar : @DSant65 @Frances15670117 @gustinicchi @valy_s @AhiMaria1 @Alessia_ing @graziosafuriosa @NiMartina @PrincessBibiRF_… - ilpensologo : Riaprono le Rsa, gli eredi, in un finto e calcolato entusiasmo, riabbracceranno i loro cari. #Torino #Pensologia… - CorriereTorino : Finto posto di blocco e botte per vendetta, condannato il mandante -

Ultime Notizie dalla rete : Torino finto

TorinoToday

Ilnipote casca nel tranello. Il suo essere convicente, infatti, permette alla donna di organizzare l'incontro trappola con il complice del truffatore. Mentre la donna è ancora al telefono, gli ...... storia finita Quando Tommaso Zorzi è stato avvistato con 'il rampollo dellache conta' ... alias Iconize, balzato alle cronache per averdi aver subito un'aggressione omofoba . Al GF Vip ...venerdì 14 maggio Michele Pansini presenta al pubblico della biblioteca Arduino di Moncalieri il suo romanzo d’esordio ...Lunedì mattina, 10 maggio 2021, nel rione Pozzo Strada, una donna riceve una telefonata sul proprio telefono fisso. Dall'altra parte, la voce di un uomo: "Sono tuo nipote. Mia mamma per via del Covid ...