Superlega | ufficiale | la Uefa apre procedimento contro la Juve

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare, gli ispettori disciplinari e etici dellasono stati oggi incaricati di condurre un'indagine disciplinare su una potenziale ...

...europea. La commissione disciplinare dell'Uefa ha aperto un'indagine per una possibile violazione delle normative da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus. IL COMUNICATO- '..."In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un'indagine disciplinare su una potenziale ...La Uefa ha aperto un'indagine ufficiale contro Juventus, Real Madrid e Barcellona in merito alla creazione della Superlega.L'organizzazione del calcio europeo ha chiamato i suoi ispettori ad un'indagine contro le tre società ancora nel progetto ...