Spike Lee racconta la sua scena preferita de L' esorcista

Per festeggiare la riapertura dei cinema, Empire ha invitato Spike Lee a raccontare la visione in sala di uno dei suoi film preferiti: il regista ha scelto di focalizzarsi su una sequenza de L'esorcista. Spike Lee si è unito alla rubrica Greatest Cinema Moments Ever di Empire, in cui la rivista invita alcuni cineasti a raccontare la visione in sala dei loro film preferiti. In modo particolare, il regista di Inside Man ha focalizzato la sua attenzione su una sequenza de L'esorcista, quella in cui il personaggio di Regan MacNeil ruota la propria testa a 360 gradi. La rubrica di Empire ha l'obiettivo di festeggiare la riapertura delle sale cinematografiche e ha chiesto a Spike Lee di raccontare una scena che ha amato guardare in sala.

