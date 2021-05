Sivakov finisce a terra così | anche il russo si ritira

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Caleb Ewan ha vinto allo sprint la quinta tappa del Giro d'Italia numero 104, partita da Modena e arrivata a Cattolica (Rimini) per un totale di 177 km. L'australiano ha preceduto sul traguardo ...

Advertising

Chiccog17 : Una tappa innocua diventa una mattanza nel finale per le cadute: a farne le spese sono Pavel Sivakov e soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sivakov finisce

OA Sport

Da segnalare però anche le cadute rovinose di Mikel Landa (Bahrain Victorious) e Paveldella Ineos Grenadiers, costretti al ritiro... sbatte contro uno spartitraffico segnalato anche da un addetto (travolto) ein ambulanza. ... Sono caduti nel finale anche Pavel( contro un albero), e il palermitano Filippo Fiorelli. ...GIRO D'ITALIA \| 12/05/2021 \| 20:11 di tuttobiciweb. Quindici chiloemtri alla conclusione, il treno della Ineos è tutto sulla sinistra della carreggiata quando c'è un rallentamen ...Seguiranno maggiori aggiornamenti Il russo è poi stato trasportato anche in ospedale, dove per lui non sono arrivate buone notizie, visto che il suo team ha comunicato pochi minuti fa il suo ritiro da ...