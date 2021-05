Reinhold Messner a 77 anni si risposa per la terza volta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Reinhold Messner si sposa per la terza volta. Nelle prossime settimane il 77enne 'Re degli Ottomila', primo alpinista della storia a livello mondiale ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri senza l'ausilio di bombole di ossigeno, si sposerà con Diane Schumacher, lussemburghese di origine e 35 anni più giovane di lui. La prima apparizione in pubblico di Messner assieme alla nuova compagna risale al 1 agosto del 2019, quando a Solda ai piedi dell'Ortles, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel, era ospite ad una serata cinematografica.“Siamo molto felici”Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes. "E' un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo, siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo", ha ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 maggio 2021)si sposa per la. Nelle prossime settimane il 77enne 'Re degli Ottomila', primo alpinista della storia a livello mondiale ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri senza l'ausilio di bombole di ossigeno, si sposerà con Diane Schumacher, lussemburghese di origine e 35più giovane di lui. La prima apparizione in pubblico diassieme alla nuova compagna risale al 1 agosto del 2019, quando a Solda ai piedi dell'Ortles, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel, era ospite ad una serata cinematografica.“Siamo molto felici”Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes. "E' un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo, siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo", ha ...

