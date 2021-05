Oroscopo Scorpione, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, il vostro giovedì sembra configurarsi come prevalentemente negativo, assoggettato dalla brutta posizione della Luna nei vostri piani astrali, assieme a Mercurio e Venere, entrambi dissonanti. Non dovrebbero attendervi grossi problemi nel futuro, purché in giornata riusciate a calcolare debitamente i vostri passi, evitando litigi e battibecchi che potrebbero far degenerare le situazioni. Marte è positivo, fortunatamente, e sembra potervi garantire una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. Amici dello, il vostro giovedì sembra configurarsi come prevalentemente negativo, assoggettato dalla brutta posizione della Luna nei vostri piani astrali, assieme a Mercurio e Venere, entrambi dissonanti. Non dovrebbero attendervi grossi problemi nel futuro, purché in giornata riusciate a calcolare debitamente i vostri passi, evitando litigi e battibecchi che potrebbero far degenerare le situazioni. Marte è positivo,tamente, e sembra potervi garantire una ...

