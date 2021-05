Nuoto: Europei fondo, argento per Giulia Gabbrielleschi nei 5 km (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L'Italia subito protagonista agli Europei degli sport acquatici di Budapest 2021: Giulia Gabbrielleschi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara femminile dei cinque chilometri di Nuoto di fondo, chiudendo in 58'49"3, alle spalle dell'olandese Sharon Van Rouwendal, campionessa olimpica sui 10 km, unica gara di fondo ai Giochi, cha ha chiuso in 58'45"2. "Adesso mi godo questo argento - ha detto la Gabbrielleschi - domani si ricomincia la battaglia". L'ultimo argento azzurro nella specialità era del secolo scorso, Viola Valli 1999. Bene anche la debuttante Ginevra Taddeucci sesta e la richiamata d'urgenza Barbara Pozzobo, nona. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L'Italia subito protagonista aglidegli sport acquatici di Budapest 2021:ha conquistato la medaglia d'nella gara femminile dei cinque chilometri didi, chiudendo in 58'49"3, alle spalle dell'olandese Sharon Van Rouwendal, campionessa olimpica sui 10 km, unica gara diai Giochi, cha ha chiuso in 58'45"2. "Adesso mi godo questo- ha detto la- domani si ricomincia la battaglia". L'ultimoazzurro nella specialità era del secolo scorso, Viola Valli 1999. Bene anche la debuttante Ginevra Taddeucci sesta e la richiamata d'urgenza Barbara Pozzobo, nona.

Coninews : ARGENTO PER GIULIAAAAAA! ?? Agli Europei di Budapest Giulia #Gabbrielleschi è seconda nella 5 km di nuoto di fondo!… - SkySport : Europei tuffi, trampolino 1 metro: oro Bertocchi e bronzo Pellacani #SkySport #Tuffi #Bertocchi #Pellacani - Swim4life_it : Il secondo posto agli Europei mancava da ventidue anni nella 5 km, l’ultima a vincerla fu Viola Valli nel 1999, oro… - TV7Benevento : Nuoto: Europei fondo, argento per Giulia Gabbrielleschi nei 5 km... - hopelsswander : quanto cazz sto soffrendo per non poter vedere come si deve gli europei di nuoto ???????? -