Maria Golovin | a teatro | in onda su RAI 5

(Di mercoledì 12 maggio 2021)viene riproposta da RAI 5 in una versione recente. Si tratta di è un’opera in lingua inglese divisa da tre atti e scritta da Gian Carlo Menotti. La trama La storia verte su un amore romantico nato tra un sopravvissuto di guerra non vedente di nome Donato (che rappresenta il personaggio principale) e una donna già maritata che vive in un paese europeo. Il tutto accade a pochi anni da una guerra Il cast Sul palco vedremo Fiorella Carmen Forti, Charles Long, Maureen Morelle, Giovanna Fioroni, Florindo Andreolli. Sul podio il M° Christian Badea. Regia teatrale di Menotti, regia tv di Olga Bevacqua. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

