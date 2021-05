Lumione è l' incontro tra Hollow Knight e Ori and the Will of the Wisps | sott' acqua

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo studio di sviluppatori Glimmer, accompagnato dal suo editore Perfect World Entertaiment, ha annunciato l'uscita del suo nuovo titolo chiamato "".è un piccolo gioco platform attualmente in sviluppo per PC, che però avrà spazio anche su Nintendo Switch più avanti. Diabbiamo già il trailer, anche se le immagini più suggestive provengono dagli screenshot. Proprioo il trailer, alcuni utenti hanno commentato che il gioco sembra figlio die Ori and theof the, ed effettivamente la somiglianza con i due capolavori indie si vede. "è ambientato in un mondo di mare profondo che è avvolto dall'oscurità", dice Glimmer. "Gli abitanti del mare lottano nella paura per tutto ciò che ...