LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Marsaglia terzo e Tocci sesto dopo cinque tuffi (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Bene anche Giovanni Tocci! 63 punti con il triplo e mezzo avanti raggruppato e sesto posto in classifica con 298.30. Una rotazione sicuramente a favore dei due azzurri. 13.48: Un buonissimo triplo e mezzo avanti raggruppato da 64.50 per Lorenzo Marsaglia, che resta terzo in classifica con 308.15. 13.44: Sono a forte rischio eliminazione i due russi Pozvner e Molchanov, che non possono permettersi errori nell'ultimo tuffo. Quasi spacciato, invece, l'altro britannico Haslam. 13.41: 61.50 con gli avvitamenti per Patrick Hausding che è sempre secondo alle spalle di Laugher con 314.75. 13.36: 58.50 con il quinto tuffo per Jack Laugher, che resta al comando con 329.05. 13.35: Solo 56 punti con gli avvitamenti per il tedesco Timo Barthel.

