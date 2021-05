LIVE Sonego-Mager, Masters1000 Roma in DIRETTA: si comincia! (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mager. Sonego forza troppo la risposta sulla seconda dell’avversario e sbaglia. 40-0 Servizio esterno vincente di Mager. 30-0 Dritto ad aprirsi il campo e chiusura con una dolcissima palla corta, bravo il ligure. 15-0 Subito uno scambio lunghissimo chiuso con un dritto a incrociare di Mager, Sonego non riesce a recuperare. SI PARTE! Al servizio Mager 12.28 I giocatori sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento. 12.27 Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore mentre sono state quattro le sfide tra Challenger e Futures con il numero 90 del mondo in vantaggio 3-1 anche se l’ultima partita risale al 2015. 12.24 All’esordio il piemontese ha sconfitta dopo una lunga battaglia Gael Monfils ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0forza troppo la risposta sulla seconda dell’avversario e sbaglia. 40-0 Servizio esterno vincente di. 30-0 Dritto ad aprirsi il campo e chiusura con una dolcissima palla corta, bravo il ligure. 15-0 Subito uno scambio lunghissimo chiuso con un dritto a incrociare dinon riesce a recuperare. SI PARTE! Al servizio12.28 I giocatori sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento. 12.27 Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore mentre sono state quattro le sfide tra Challenger e Futures con il numero 90 del mondo in vantaggio 3-1 anche se l’ultima partita risale al 2015. 12.24 All’esordio il piemontese ha sconfitta dopo una lunga battaglia Gael Monfils ...

