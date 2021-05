L' Intelligenza Artificiale ' suona' i violini del futuro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Come prevedere il suono che produrrà un pezzo di legno una volta trasformato in una tavola di violino? Che forma dargli perché suoni al meglio? Ci pensa l'. E' questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del Musical Acou-stics Lab del Politecnico di Milano, che hanno appena pubblicato il loro studio sulla rivista Nature Scientific Reports. Nell'articolo "A Data-Driven Approach to Violinmaking" il fisico e liutaio cileno Sebastian Gonzalez (postdoc) e il mandolinista professionista Davide Salvi (dottorando) mostrano come una rete neurale molto semplice sia in grado di predire il comportamento vibratorio di tavole di violino a partire da un numero limitato di parametri geometrici e meccanici della tavola stessa. "La capacità di prevedere comeun violino con una ...

