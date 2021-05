L’Atalanta non brilla ma ipoteca la Champions: Benevento quasi in B (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella 36esima giornata del campionato di Serie A, Atalanta-Benevento 2-0 sancisce un ulteriore passo in avanti dei nerazzurri sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League, distante ora soli 3 punti. Al Gewiss Stadium basta un gol per tempo: Muriel al 22? fa 1-0 su un altro assist geniale di Malinovskyi, mentre nella ripresa Pasalic (67?) mette in ghiaccio l’incontro con una conclusione ravvicinata. Dea che mantiene quindi il secondo posto in coabitazione con il Milan, in attesa dello scontro diretto previsto all’ultima tornata. Una grossa mazzata invece per il Benevento, che si avvicina sempre più al ritorno in Serie B. I punti da recuperare a Spezia e Torino sono quattro, e a soli 180? dal termine, a Pippo Inzaghi serve una mission impossible. Atalanta-Benevento 2-0 Cosa è successo? Una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella 36esima giornata del campionato di Serie A, Atalanta-2-0 sancisce un ulteriore passo in avanti dei nerazzurri sulla strada verso la qualificazione alla prossimaLeague, distante ora soli 3 punti. Al Gewiss Stadium basta un gol per tempo: Muriel al 22? fa 1-0 su un altro assist geniale di Malinovskyi, mentre nella ripresa Pasalic (67?) mette in ghiaccio l’incontro con una conclusione ravvicinata. Dea che mantiene quindi il secondo posto in coabitazione con il Milan, in attesa dello scontro diretto previsto all’ultima tornata. Una grossa mazzata invece per il, che si avvicina sempre più al ritorno in Serie B. I punti da recuperare a Spezia e Torino sono quattro, e a soli 180? dal termine, a Pippo Inzaghi serve una mission impossible. Atalanta-2-0 Cosa è successo? Una ...

Advertising

ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - ZZiliani : A meno che non mandino sempre #Mazzoleni a fare il #VAR delle partite del Napoli, la situazione è ora ben delineata… - ZZiliani : E adesso buon divertimento soprattutto ad #Atalanta, #Milan, #Napoli e #Lazio: con la #Juventus che incorrerà nei f… - GrandiG60 : @Frances16360780 @Manchester28521 @verok_cal Se vinci la Lazio è a meno 5 se vince il recupero se l'Atalanta non pe… - ilbarbonss : @verok_cal Siamo in Champions se: 1)vinciamo con il cagliari e l'Atalanta fa almeno un punto col Genoa siamo in Cha… -