L’Ajax fonderà il trofeo della Eredivisie per “donarlo” ai tifosi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra tutti i modi curiosi per festeggiare un trofeo, L’Ajax potrebbe aver trovato il più particolare. La società ha vinto l’Eredivisie 2020/21 con ampio margine sul PSV, e ha comunicato di voler celebrare il risultato lanciando l’iniziativa “A Piece of Ajax”. Ma in cosa consiste l’idea? La società fonderà, nel senso letterale del termine, il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra tutti i modi curiosi per festeggiare unpotrebbe aver trovato il più particolare. La società ha vinto l’2020/21 con ampio margine sul PSV, e ha comunicato di voler celebrare il risultato lanciando l’iniziativa “A Piece of Ajax”. Ma in cosa consiste l’idea? La società, nel senso letterale del termine, il L'articolo

Advertising

albertocol9 : RT @CalcioFinanza: L’#Ajax fonderà il trofeo della #Eredivisie per farne delle medagliette celebrative da donare ai tifosi - cirop_jds : RT @CalcioFinanza: L’#Ajax fonderà il trofeo della #Eredivisie per farne delle medagliette celebrative da donare ai tifosi - CalcioFinanza : L’#Ajax fonderà il trofeo della #Eredivisie per farne delle medagliette celebrative da donare ai tifosi… - scintilla_rm : RT @RivistaUndici: L’Ajax fonderà il trofeo del campionato per donare una piccola medaglia a tutti i suoi 42mila abbonati. - RivistaUndici : L’Ajax fonderà il trofeo del campionato per donare una piccola medaglia a tutti i suoi 42mila abbonati. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ajax fonderà L’Ajax fonderà il trofeo del campionato per donare una piccola medaglia a tutti i suoi 42mila abbonati Undici