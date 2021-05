La madre non gli dà i soldi e lui la aggredisce: arrestato 48enne (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cinecitta’ hanno arrestato un 48enne romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’anziana madre. Ieri pomeriggio, al culmine di una discussione con la madre convivente, una 75enne originaria della provincia dell’Aquila, che si e’ rifiutata di consegnargli dei soldi, l’uomo l’ha aggredita colpendola con diversi pugni al braccio. La vittima ha quindi allertato i Carabinieri che, intervenuti nella loro abitazione in via Calpurnio Fiamma, hanno bloccato il figlio violento. La donna, che ha rifiutato l’intervento medico, ha riferito poi ai Carabinieri che episodi di violenza si ripetevano ormai da tempo e che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare.L’arrestato e’ stato portato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cinecitta’ hannounromano, gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’anziana. Ieri pomeriggio, al culmine di una discussione con laconvivente, una 75enne originaria della provincia dell’Aquila, che si e’ rifiutata di consegnargli dei, l’uomo l’ha aggredita colpendola con diversi pugni al braccio. La vittima ha quindi allertato i Carabinieri che, intervenuti nella loro abitazione in via Calpurnio Fiamma, hanno bloccato il figlio violento. La donna, che ha rifiutato l’intervento medico, ha riferito poi ai Carabinieri che episodi di violenza si ripetevano ormai da tempo e che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare.L’e’ stato portato ...

Advertising

rubio_chef : Chi non si espone e non patteggia per il popolo palestinese, automaticamente sta dalla parte dei carnefici. Non si… - thetrueshade : Non ho seguito molto #Amici20 ma sento mia madre dall’altra stanza che canta Lady di Sangiovanni. Se ha convinto m… - insopportabile : Una notizia terribile, ogni giorno le donne sono oggetto di violenze inaccettabili. Farsi giustizia da soli, invoca… - luigi9210 : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… - panopolline7 : RT @aboubakar_soum: Il Comune di Lucera non vuole ridarci la salma di Fallaye Dabo, bracciante suicida, per riportarla alla madre. Tumulato… -